За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 228 человек

К сожалению, 10 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 54 ребенка до 14 лет и 50 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.

84 человека выздоровели, их выписали.

6 481 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 431 - в состоянии средней степени тяжести, 308 – в тяжелом состоянии.

Всего на 19 сентября в Удмуртии зарегистрирован 50 885 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 41 396 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 829 смертей.

Вакцинированы 384 560 жителей Удмуртии. Из них 319 196 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 37 836 человек.

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