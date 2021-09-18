Итоги недели в Ижевске: открытие Национальной библиотеки, увольнение главы района и ижевчанин в фильме Серебренникова

Ижевск. Архив редакции

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

- Трасса на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске расширится до пяти полос

- Можно ли в Ижевске ревакцинироваться от коронавируса раньше, чем через полгода после вакцинации?

- В краже двух антикварных мечей у жителя Ижевска подозревают жителя Татарстана

- Фотофакт: завершен ремонт трамвайных путей на перекрестке 30 лет Победы и Кирова в Ижевске

- «КамАЗ» в Ижевске насмерть задавил пенсионерку при движении задним ходом

- «Сели на мель и остались без топлива»: группу туристов из Ижевска спасли на Ямале

- «Ижавиа» разрешили летать в Египет

- 17 870 доз вакцины от гриппа для взрослых поступило в Удмуртию

- Жителя Удмуртии насмерть задавило ковшом от трактора во время ремонта

- На ремонт дорог в Завьяловском районе Удмуртии выделено более 1 млрд рублей

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Открытие Национальной библиотеки

Открытие Национальной библиотеки Удмуртии Фото: Амир Закиров

16 сентября Национальная библиотека Удмуртии торжественно открылась после реконструкции. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие более тысячи человек. Рассказываем, как это было.

Уволили главу района

Бывший глава района. Архив редакции

13 сентября мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уволил главу администрации Устиновского района Владимира Петухова. Оказывается, он не исполнял поручения, связанные с созданием комфортной среды на территории вверенного ему района, и на него много жаловались горожане.

Андрей Кириленко в Удмуртии

Андрей Кириленко в Удмуртии. Фото: пресс-служба правительства УР

Уроженец Ижевска, звезда мирового баскетбола, а ныне президент Российской федерации этого вида спорта Андрей Кириленко 15 сентября посетил Удмуртию. Одним из итогов его визита стало подписание соглашения о развитии баскетбола в республике на период 2021-2024 годов.

Все невозможное-возможно

Дима Билан и ижевчанки

Дима Билан встретился с девочкой из Ижевска и посвятил ей песню. Чудесную историю можно прочитать здесь.

Наш в фильме Серебренникова «Петровы в гриппе»

Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

В новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (18+), получивший высокие оценки на кинофестивале в Каннах, снялся уличный исполнитель из Ижевска. Юрий Леонов много лет выступает на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской.