Удмуртский сад дружбы открылся в Парке космонавтов в Ижевске

Фото: Максим Егоров, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Накануне, 18 сентября, в ижевском Парке космонавтов открылся удмуртский национальный уголок Сада Дружбы народов «Валче» («Вместе»). Как сообщает пресс-служба главы и администрации Удмуртии, открытие уголка должно способствовать популяризации национальных традиций и укреплению связей между поколениями.

Фото: Максим Егоров, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

««Я рада, что наш Сад Дружбы народов растет и становится краше с каждым днем. Это значит, что все больше и больше людей будут узнавать о замечательных традициях народов нашей республики, этом бесценном богатстве, которое нам передали наши отцы и деды, а мы, в свою очередь, передадим его нашим детям», - отметила министр национальной политики региона Лариса Буранова.

Отмечается, что у входной группы уголка установлен древний удмуртский музыкальный инструмент «Тангыра», с помощью которого представители разных поколений могли собраться вместе. Скульптура – дело рук мастеров Алнашского центра туризма и ремесел Ивана Печникова и Виталия Лермонтова.

Фото: Максим Егоров, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, в Саду установлена скульптура «Мать солнца» (удм. «Шунды Мумы», мы писали о ее появлении в конце мая). Она символизирует одну из космических матерей, которые, согласно легенде, помогают солнцу не сбиться с истинного пути.

На празднике звучали стихи и легенды, удмуртские коллективы исполняли национальные песни. Желающие могли принять участие в народных играх и мастер-классах.

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