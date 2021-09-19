Выборы в Госдуму РФ 2021: за два дня проголосовали более 28% жителей Удмуртии

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По итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии сделали свой выбор 328 тысяч человек. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, это 28,19% избирателей.

«По Удмуртскому одномандатному избирательному округу №33 явка составила 29,2%, в Ижевском одномандатном избирательном округе №34 — 27,27%», - пишет издание.

Напомним, на 15:00 18 сентября явка в регионе составила 23,96%.

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