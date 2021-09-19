Выборы в Госдуму РФ 2021: к 10:00 19 сентября проголосовали более 30% избирателей Удмуртии

Голосование продлится до 20:00. Фото: Амир Закиров

По состоянию на 10:00 19 сентября в ходе голосования на выборах в Госдуму РФ на избирательный участок пришел 353,7 тыс. жителей Удмуртии. Как сообщил сегодня журналистам председатель ЦИК республики Вениамин Соломенников, это 30,37% избирателей.

По словам Соломенникова, активно голосуют жители Красногорского (49,4%), Селтинского (56,93%), Шарканского (50,51%); Алнашского (51,07%), Кизнерского (46,14%) районов республики. В Завьяловском районе явка составила 26,26% Меньше всего людей пока проголосовало в ленинском (20,2%), Устиновском (22,4%) и Первомайском (23,2%) районах Ижевска. В Воткинске на участки пришли 29,4% избирателей, в Глазове – 27,9%, в Сарапуле – 26,5%, в Можге – 27,4%.

Председатель ЦИК отметил, что количество обращений и особенно жалоб на этих выборах в Удмуртии в сравнении с предыдущими увеличилось.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

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