Полпред президента России в ПФО поздравил оружейников Удмуртии с профессиональным праздником

Постоянный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Фото: Сергей Грачев

19 сентября в России отмечается День оружейника. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова и работников ОПК региона.

«Наша страна гордится мастерами, конструкторами и изобретателями, которые создают современное и надежное оружие для обороны страны. Профессионалы, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, — это высококлассные специалисты, достойные таланта легендарного Михаила Калашникова. Убежден, что оружейники Удмуртии всегда будут успешно трудиться на благо Родины и ради безопасности граждан. Желаю всем труженикам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и побед», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

Напомним, сегодня в 19:00 на Центральной площади Ижевска состоится концерт (0+), в рамках которого будут чествовать ветеранов оружейного производства, семейные династии и тех, кто только начинает профессиональный путь в этой отрасли. Завершится мероприятие выступлением группы «Любэ».

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