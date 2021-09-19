Выборы в Госдуму РФ 2021: к 12:00 19 сентября проголосовали более 34% избирателей Удмуртии

Фото: Амир Закиров

По данным на 12:00 19 сентября, 404,8 тыс. избирателей в Удмуртии проголосовали на выборах в Госдуму РФ. Как сообщил председатель ЦИК республики Вениамин Соломенников, к этому времени явка составила 34,8%.

По его словам, в округе № 33 проголосовали 35,7% избирателей, в округе №34 – 33,9% избирателей. В Воткинске явка составила 34,2%, в Глазове – 32,48%, в Сарапуле – 31,8%, в Можге – 32,61%.

В Индустриальном районе Ижевска на участки пока пришли 28% избирателей, в Устиновском– 26%, в Ленинском – 23,8%, в Октябрьском – 28,9%, в Первомайском – 26,5%.

Новых нарушений нет, жалоб не поступало. Выборы проходят в штатном режиме.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Выборы в Госдуму РФ 2021: к 10:00 19 сентября проголосовали более 30% избирателей Удмуртии

Карта распространения коронавируса на 19 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших