Карта распространения коронавируса на 19 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 135 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 19 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 228 человек. 10 человек скончались, 84 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 520 (+135)
Сарапул – 1 943 (+21)
Алнашский район – 792(+11)
Глазов – 2 399 (+11)
Селтинский район – 433 (+8)
Кезский район – 535 (+8)
Воткинск – 2 166(+7)
Балезинский район – 909 (+6)
Увинский район – 1 720 (+4)
Шарканский район – 824 (+3)
Вавожский район – 459 (+3)
Воткинский район – 602 (+3)
Глазовский район – 468(+2)
Кизнерский район – 508 (+2)
Можга – 2 589 (+1)
Можгинский район – 608 (+1)
Сюмсинский район – 582 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 627 (+1)
Завьяловский район - 2 287
Игринский район – 1 247
Малопургинский район – 604
Сарапульский район – 561
Красногорский район - 524
Камбарский район – 500
Юкаменский район – 459
Киясовский район – 388
Граховский район – 365
Дебесский район – 363
Ярский район – 359
Каракулинский район – 310
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