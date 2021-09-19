Карта распространения коронавируса на 19 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 135 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 19 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 228 человек. 10 человек скончались, 84 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 520 (+135)

Сарапул – 1 943 (+21)

Алнашский район – 792(+11)

Глазов – 2 399 (+11)

Селтинский район – 433 (+8)

Кезский район – 535 (+8)

Воткинск – 2 166(+7)

Балезинский район – 909 (+6)

Увинский район – 1 720 (+4)

Шарканский район – 824 (+3)

Вавожский район – 459 (+3)

Воткинский район – 602 (+3)

Глазовский район – 468(+2)

Кизнерский район – 508 (+2)

Можга – 2 589 (+1)

Можгинский район – 608 (+1)

Сюмсинский район – 582 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 627 (+1)

Завьяловский район - 2 287

Игринский район – 1 247

Малопургинский район – 604

Сарапульский район – 561

Красногорский район - 524

Камбарский район – 500

Юкаменский район – 459

Киясовский район – 388

Граховский район – 365

Дебесский район – 363

Ярский район – 359

Каракулинский район – 310

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