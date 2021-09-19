Водитель «Ауди» скрылся после столкновения с санитарным «УАЗом» скорой помощи

Фото: Виталий Козионов, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 19 сентября, около 4:00, напротив дома №9 на улице Холмогорова в Ижевске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, неустановленный водитель «Ауди» врезался в «УАЗ», стоящий на перекрестке в попутном направлении, после чего столкнулся с ограждением и скрылся с места аварии.

«В результате происшествия водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1963 года рождения и его пассажир мужчина 1983 года рождения получили незначительные травмы», - говорится в сообщении.

На данный момент водитель «Ауди» находится в розыске, по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации Минздрава Удмуртии, в аварии пострадал санитарный автомобиль, используемый для технического обслуживания станции СМП. Пострадавшие водитель и механик продолжили работу, госпитализация не потребовалась.

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