Более 300 человек стали участниками ночных заплывов на открытии 50-метрового бассейна в Ижевске

Фото: Олег Бекмеметьев

Накануне, 18 сентября, на улице Советской в Ижевске открылся 50-метровый плавательный бассейн «Сила воды» («Инву»). Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в рамках открытия здесь прошли ночные любительские заплывы.

«На соревнованиях выступили мужчины и женщины в трёх возрастных категориях: 2003-1987 г.р. (18-34 лет), 1986-1972 г.р. (35-49 лет) и 1971-1956 г.р. (50-65 лет). В заплыве вольным стилем на дистанцию 50 метров участие приняли около 150 человек», - говорится в сообщении.

Фото: fedor zelenok

Победители заплывов на 50 метров вольным стилем:

Мужчины:

- 1986-1972 г.р. — Андрей Баранов;

- 1971-1956 г.р. — Игорь Белов;

- 2003-1987 г.р. — Кирилл Ложкин.

Женщины:

- 1986-1972 г.р. — Антонина Есюнина;

- 1971-1956 г.р. — Нэлли Бармина;

- 2003-1987 г.р. — Екатерина Новикова.

Победители на 400-метровой дистанции:

Мужчины:

- 1971-1956 г.р. — Олег Юрпалов;

- 1986-1972 г.р. — Сергей Кочуров;

- 2003-1987 г.р. — Кирилл Дуктанов.

Женщины:

- 1986-1972 г.р. — Александра Ушакова;

- 2003-1987 г.р. — Софья Коренева.

Также в 22:50 начался развлекательный заплыв на надувных кругах в форме розовых фламинго (время здесь не учитывалось).

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