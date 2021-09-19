Выборы в Госдуму РФ 2021: к 15:00 явка в Удмуртии превысила 40%

Фото: Амир Закиров

По состоянию на 15:00 19 сентября явка на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии составила 40,2%. Как сообщил журналистам председатель ЦИК республики Вениамин Соломенников, в Удмуртском округе №33 в голосовании приняли участие 41,1% избирателей. В Ижевском округе №34 голосуют менее охотно: здесь на участки пришли 39,33% избирателей.

Активнее всего голосуют в Селтинском (65,33%), Алнашском (61,6%), Дебесском (60,79%), Шарканском (59,98%), Красногорском (59,77%) районах республики. В Воткинске явка составила 39,78%, в Глазове — 38,01%, в Можге — 38,07%, в Сарапуле — 37,4%

В Ленинском районе Ижевска на это время проголосовали 28,58% избирателей, в Устиновском — 31,48%, в Первомайском — 32,08%, в Индустриальном — 33,25%, в Октябрьском — 34,32%.

Напомним, голосование продлится до 20:00 по местному времени.

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