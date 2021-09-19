Выпавшую из окна пятого этажа кошку спасли в Удмуртии

С кошкой все хорошо. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

В Воткинске спасатели ПСО «Регион 18» спасли попавшую в неловкое положение кошку. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, животное выпало из окна пятого этажа многоквартирного дома на стоящее рядом дерево. Там ее обнаружил хозяин, после чего и обратился за помощью.

«Спасатели, используя альпснаряжение и трехколенную лестницу, поднялись к кошке, спустили ее на землю и передали испуганное животное хозяину», - говорится в сообщении.

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