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Происшествия19 сентября 2021 15:41

Выпавшую из окна пятого этажа кошку спасли в Удмуртии

Она смогла зацепиться за дерево
Дмитрий Коренев
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С кошкой все хорошо. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

С кошкой все хорошо. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

В Воткинске спасатели ПСО «Регион 18» спасли попавшую в неловкое положение кошку. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, животное выпало из окна пятого этажа многоквартирного дома на стоящее рядом дерево. Там ее обнаружил хозяин, после чего и обратился за помощью.

«Спасатели, используя альпснаряжение и трехколенную лестницу, поднялись к кошке, спустили ее на землю и передали испуганное животное хозяину», - говорится в сообщении.

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