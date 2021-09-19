Александр Бречалов поздравил работников ОПК Удмуртии с Днем оружейника

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил работников ОПК с Днем оружейника, который отмечается сегодня, 15 сентября. Его обращение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

«Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного комплекса! Дорогие жители! Это праздник конструкторов, инженеров, рабочих, сотрудников наших легендарных заводов, которые вносят неоценимый вклад в укрепление безопасности нашей страны. Удмуртия по праву гордится мастерами, кто создавал уникальные, известные на весь мир образцы оружия. В истории Отечества навсегда останутся их имена. Все мы их знаем и помним», — сказал Бречалов.

По словам главы региона, развитию ОПК уделяется приоритетное внимание. Так, постоянно совершенствуется научно-исследовательская база, идет разработка и внедрение самых передовых технологий. Многое делается и для повышения качества подготовки молодых специалистов.

Напомним, сегодня вечером на Центральной площади состоится концерт. Завершать его будут выступление группы «Любэ» и праздничный салют.

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