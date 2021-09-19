Погибший на Удмуртской мотоциклист и раздавленная мусоровозом пенсионерка: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

22-ЛЕТНИЙ МОТОЦИКЛИСТ ПОГИБ В ДТП РЯДОМ С УДГУ

Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

15 сентября 22-летний водитель мотоцикла «Suzuki» столкнулся с двумя машинами на улице Удмуртской. От полученных травм парень скончался на месте. Позже выяснилось, что у него не было прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Аварию, впрочем, спровоцировал не он, а водитель Kia Rio, не уступивший ему дорогу.

КАМАЗ НАСМЕРТЬ ЗАДАВИЛ ПЕНИОНЕРКУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Ижевчанка погибла на месте. Интересно, что незадолго до этого в городе произошел похожий случай: водитель «Газели» не заметил женщину и сбил ее (тогда, к счастью, обошлось без жертв).

ВОДИТЕЛЬ «АУДИ» СКРЫЛСЯ ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С «УАЗОМ» СКОРОЙ ПОМОЩИ

Фото: Виталий Козионов, vk.com/udmurtiya18rus

Неустановленный мужчина врезался в «уазик» и снес ограждение, после чего скрылся. Сейчас его ищут.

ТРИ ПАССАЖИРА ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ПОСЛЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ «ДЕСЯТКИ»

Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

32-летняя водитель не пострадала, поскольку была пристегнута.

60-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ СБИЛИ НА ТРАССЕ

Женщина скончалась на месте. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Она перебегала дорогу вне пешеходного перехода – и в итоге оказалась под колесами «Газели».

ВОДИТЕЛЬ KIA RIO СБИЛА ПОДРОСТКА И ПЕНСИОНЕРКУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан сбросить скорость и уступить пешеходам дорогу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Оба пешехода (14 и 66 лет соответственно) попали в больницу.