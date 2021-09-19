«В целом спокойно, но есть мелкие нарушения»: руководитель администрации главы Удмуртии оценил ход голосования

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вместе с супругой принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, они отдали свой голос на избирательном участке №03/44, расположенном в Гуманитарно-юридическом лицее №86 города Ижевска.

«Жители республики максимально активны в этом году. В целом на избирательных участках спокойно, но есть отдельные мелкие нарушения, которые отрабатываются членами избирательных комиссий и наблюдателями», - заявил он.

Напомним в Удмуртии действуют 1,2 тыс. избирательных участков. Помимо выборов в нижнюю палату российского парламента, в 25 районах республики выбирают депутатов советов МО.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

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