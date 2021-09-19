Председатель ЦИК Удмуртии заявил о возможности массового вброса жалоб в ближайшее время

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В избирательные комиссии Удмуртии в ближайшее время вероятно поступление большого потока жалоб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Вениамина Соломенникова.

«Сейчас определенными политическими силами готовится массовый вброс в избирательные комиссии Удмуртии жалоб определенного содержания с тем, чтобы затруднить, усложнить, а где-то и заблокировать работу избирательных комиссий по подсчету итогов голосования. Мы знаем эти силы, мы их предупредили о тех последствиях, к которым могут привести их действия. Более того, я лично получил соответствующие рекомендации председателя ЦИК РФ, как рассматривать поток определенной направленности этих жалоб и всевозможного рода заявлений», — заявил Соломенников.

Председатель ЦИК республики подчеркнул, что реальные жалобы и заявления будут рассмотрены в обязательном порядке. По его словам, по состоянию на 17:00 19 сентября в ЦИК поступило 62 жалобы и обращения. 11 из них поступило от кандидатов в депутаты по одномандатным округам, 15 – от избирателей, 28 – от политических партий (причем 26 - от КПРФ), пять – от членов окружных избиркомов, по одной от наблюдателей, депутата госсовета Удмуртии и депутата гордумы Ижевска.

22 жалобы касались нарушений в изготовлении печатных агитматериалов, 13 – нарушений в сфере интернет-агитации, 6 – злоупотребления должностным положением, 5 — нарушения порядка предоставления помещений для агитации, четыре - подкупа избирателей.

12 нарушений было подтверждено. В одном случае был составлен протокол по статье 5.20 КоАП — о незаконном финансировании избирательной кампании. По 28 обращениям нарушений выявлено не было. В правоохранительные органы для проверки информации было направлено 20 представлений.

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