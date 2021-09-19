Руководитель корпуса общественных наблюдателей Рашид Хуснутдинов: серьезных нарушений на выборах в Удмуртии не выявлено

Рашид Хуснутдинов. Фото: Сергей Грачев

Серьезных нарушений избирательного законодательства, способных оказать влияние на результаты выборов, в Удмуртии не зафиксировано. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель общественной палаты Удмуртии, руководитель корпуса общественных наблюдателей Рашид Хуснутдинов.

По его словам, избирательная система республики прошла проверку на качество и надежность. В регионе не было выявлено т.н. «каруселей» и выбросов бюллетеней.

Хуснутдинов отметил, что итоговые результаты станут известны завтра, когда завершится подсчет голосов. Пока можно говорить лишь о том, что выборы прошли спокойно.

Центр общественного наблюдения Удмуртии вел всесторонний мониторинг круглосуточно с 16 сентября. Он продолжит работу до завершения приема ТИКами протоколов УИКов по результатам голосования.

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