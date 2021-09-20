91 общественную территорию и 74 двора благоустроят в Удмуртии в 2022 году

В этом году продолжается благоустройство Центральной площади в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В следующем, 2022 году, в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, будут благоустроены 91 общественная территория и 74 двора, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Уже стартовали торги по выбору подрядчиков. Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, заблаговременная подготовка дает результаты. Так, в текущем году, благодаря раннему проведению торгов, подрядные организации смогли приступить к работам уже в начале мая.

На сегодняшний день работы уже выполнены на 89 общественных территориях и в 76 дворах республики – всего в городах, поселках и деревнях Удмуртии за лето появилось 165 новых благоустроенных территорий.

В настоящее время в Ижевске проводится благоустройство спуска к монументу «Дружба народов» на Центральной площади, а также завершаются работы в Заречном сквере.

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