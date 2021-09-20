17 и 18-летний фальшивомонетчики из Ижевска получат условный срок

Всего юношам удалось сбыть восемь поддельных купюр Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Два юных фальшивомонетчика из Ижевска предстали перед судом за хранение и сбыт заведомо поддельных денежных купюр, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

Как установили следствие и суд, в начале 2021 года двое молодых людей возрастом 17 и 18 лет решились на незаконный заработок. Они приобрели в Москве и Казани несколько поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей и начали сбывать фальшивые деньги в торговых организациях Ижевска. Всего юношам удалось сбыть восемь поддельных купюр на сумму 40 тыс. рублей.

В рамках расследования были допрошены более 30 свидетелей, а также проведены необходимые экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия. Суд уже вынес молодым нарушителям приговор: каждому из них назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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