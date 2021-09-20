Единороссы одерживают победу на выборах в Госдуму в Удмуртии

Пятипроцентный преодолели 5 партий. Фото: Амир Закиров

Представители «Единой России» одерживают победу на выборах в Госдуму по одномандатным избирательным округам Удмуртии по итогам обработки более 98% протоколов. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил председатель ЦИК региона Вениамин Соломенников.

В Удмуртском округе №33 обработано 98,74% голосов. Здесь побеждает действующий депутат государственной Думы от ЕР Андрей Исаев с 35,61% голосов. Ближайший конкурент – представитель КПРФ Александр Сыров – набрал 25,22% голосов избирателей. На третьем месте – Павел Берлинский, выдвинутый от партии «Новые люди» и набравший 7,3% голосов.

В Ижевском округе № 34 обработали уже 99,68% избирательных протоколов. Лидером здесь остается единоросс Олег Гарин (33,29% голосов), на втором месте идет Владимир Бодров (КПРФ, 21,82%). На третьей строчке расположился Аскольд Запашный («Справедливая Россия», 10,25%).

По итогам обработки 99,23% протоколов участковых комиссий партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Удмуртской Республике с 35,6% голов избирателей. На втором месте - КПРФ с 25,29% голосов, у ЛДПР — 9,64%, у «Справедливой России — за правду» — 9,21%. «Новые люди» с 7,38% замыкают список партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

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