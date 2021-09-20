Еще 220 «ковидных» коек развернут в больницах Удмуртии

На данный момент в республике свободно 8,5% коек. Фото: Минздрав УР

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Удмуртии разворачиваются дополнительные койки для стационарного лечения больных. Как сообщила в ходе аппаратного совещания зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук, всего добавят 220 койко-мест.

С 13 по 19 сентября 40 дополнительных коек развернули в ижевской ГКБ №8. За тот же период 40 коек развернули в больницах Глазова, 20 коек – в Киясово. С 20 сентября введут 100 коек в Уве и 20 коек в Кезу.

По словам Пинчук, в настоящее время в республики развернуто 2 054 койки для больных коронавирусом. Из них свободно 260 коек, или 8,5%.

17% пациентов стационаров находятся в тяжелом состоянии. 2% подключены к аппарату ИВЛ.

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