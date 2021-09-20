Более половины мандатов в райсоветах Удмуртии предварительно получает «Единая Россия»

Средняя явка составила 55,98%. Фото: Амир Закиров

По предварительным итогам выборов в Советы депутатов 25 сельских районов Удмуртии, «Единая Россия» получит 324 мандата из 639. Как сообщил председатель ЦИК республики Вениамин Соломенников, обработано 74,78% протоколов.Средняя явка по райсоветам составила 55,98%.

На данный момент КПРФ получает 98 мест в районных советах, ЛДПР – 31 место, эсеры – 27 мест. Самовыдвиженцы одержали победу в 20 округах.

Интересно, что, согласно предварительным данным, в парламенты муниципальных округов войдут представители Партии пенсионеров, «Зеленой альтернативы» и «Родины».

Судьба еще 131 мандата пока неизвестна.

Напомним, по итогам обработки более 98% протоколов «Единая Россия» лидирует в регионе по партийным спискам, а единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин побеждают в голосовании по одномандатным округам.

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