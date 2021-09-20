Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми

По уточненным данным, погибли 6 человек. Фото: pexels.com

Сегодня, 20 сентября, глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близких погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете. По уточненным данным Минздрава, в результате трагедии погибли 6 человек, более 20 получили ранения и травмы.

«Болью отзываются трагичные новости о событиях в Пермском госуниверситете. Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Мы на связи с коллегами из Пермского края, готовы оказать соседям всю необходимую помощь», - написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

Известно, что стрелка задержали, возбуждено уголовное дело. 21 сентября в Пермском крае объявили днем траура.

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