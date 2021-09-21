За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели рекордные 230 человек

К сожалению, 17 человек скончались. Фото: архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 21 сентября в Удмуртии выявлено рекордных 230 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет и 54 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 17 смертей (также рекорд).

133 человека выздоровели, их выписали.

6 564 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 505 - в состоянии средней степени тяжести, 339 – в тяжелом состоянии.

Всего на 21 сентября в Удмуртии зарегистрирован 51 341 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 41 638 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 855 смертей.

Вакцинированы 386 296 жителей Удмуртии. Из них 320 446 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 38 795 человек.

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