Последние новости Ижевска на 21 сентября 2021 года: стрельба в Перми и победа «Единой России» на выборах

Сегодня в Ижевске температура воздуха поднимется не выше +11 Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 21 сентября. Осадков сегодня не ожидается, но будет довольно прохладно: всего +9…+11 градусов. А начать этот по-настоящему осенний день мы предлагаем с обзора утренних новостей на «Комсомолке».

— Георгий Щербак освобожден от должности министра здравоохранения Удмуртии;

— Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким пострадавших в Перми;

— В казанском метро начал курсировать поезд с надписями на удмуртском языке;

— Задушившего котенка 39-летнего живодера осудили в Удмуртии;

— Пункт вакцинации от коронавируса откроют возле ТЦ «Мой порт» в Ижевске;

— Фотофакт: новая остановка у ТЦ «Мой порт» на Удмуртской улице в Ижевске;

— Еще 220 «ковидных» коек развернут в Удмуртии;

— Водитель «МАЗа» попал в больницу после опрокидывания на трассе в Удмуртии.

Перейдем к подробным новостям:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ

Итоги выборов в Госдуму Фото: Амир Закиров

Более 98% протоколов обработали в Удмуртии накануне. По предварительным данным, лидирует «Единая Россия». Свое мнение по поводу победы партии высказал глава Удмуртии Александр Бречалов. А мы узнали, как проголосовала Удмуртия (подробности).

ПЕРМСКИЙ СТРЕЛОК: ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОН РОДОМ ИЗ УДМУРТИИ?

Студент вошел на территорию кампуса университета с оружием и устроил стрельбу. Фото: chp_59

В Перми вчера произошло страшное событие: в один из университетов пришел студент с оружием и устроил стрельбу. Вскоре появились слухи, что молодой человек родом из Удмуртии. Выясняем, так ли это (подробности).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗ УДМУРТИИ ВЫСТУПИЛ НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ «ТЫ СУПЕР!» НА НТВ

Житель Удмуртии спел в телешоу «Ты Супер». Фото: «Ты супер», НТВ

И снова наши прославились на телевидении! Уроженец Сюмсинского района Сергей Шадрин выступил в телешоу «Ты супер!» (6+) на НТВ. Он исполнил песню «Неземная» Макса Барских (Подробности).

ГОРОСКОП НА 20 — 26 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ИЖЕВЧАН: РАКИ МОГУТ ВПАСТЬ В ДЕПРЕССИЮ, А ВОДОЛЕЕВ ЖДЕТ СТРАСТНЫЙ РОМАН С КОЛЛЕГОЙ

Гороскоп на конец сентября

А напоследок мы предлагаем вам узнать, что приготовили звезды вам на эту неделю. Может быть, гороскоп натолкнет вас на правильное решение? (подробности).