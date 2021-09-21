Граффити на доме около Вечного огня появилось в Ижевске

Новое граффити около Вечного огня в Ижевске. Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске на фасаде одного из домов около Вечного огня появилось новое граффити. Об этом сообщает пресс-служба города.

Рисунок посвящен трудовой династии оружейников Лебедевых-Чаузовых. На другом граффити изображен Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Удмуртии Виктор Ионов со своим котом. Он работал оружейником с 1957 года.

Также сообщается, что в будущем на ул. Дзержинского, 11 появится портрет оружейника Евгения Драгунова. А на многоквартирных домах готовится серия портретов исторических деятелей. Уже готов макет изображения Дерябина, который нарисует художник Дмитрий Костицын.

Напомним, ранее в рамках фестиваля стрит-арта один из домов на улице Лихвинцева уже украшали портретом Виктора Ионова. Но в мае этого года граффити смыли по обращению жителей: изображение стало выглядеть плохо. Нарисовать другой портрет обещали ко Дню Оружейника.

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