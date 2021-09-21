Есть вопрос: почему демонтировали остановку около УдГУ в Ижевске?

Собственник обещал закончить снос до 30 сентября. Фото: Мария Шилова

В редакцию «Комсомолки» стали поступать сообщения по поводу снесенной остановки около Удмуртского госуниверситета. Студенты спрашивают, где им теперь прятаться от непогоды - и для чего демонтировали остановку, которая вписывалась в архитектурный ансамбль сквера у памятника Пушкину. «Комсомолка» отправила запрос в администрацию Ижевска

Фото: Мария Шилова

«18 сентября собственник торгового павильона на ул. Удмуртская приступил к демонтажу конструкций на остановке «Удмуртский университет». Все конструкции – торговые точки, навес, плиточное покрытие – принадлежат не муниципалитету, а частному лицу», - сообщили в администрации.

Отмечается, что арендный договор с собственником конструкций был расторгнут из-за долгов. Судебное решение об освобождении участка он исполняет добровольно.

Муниципалитет готов к приступить к установке нового павильона сразу же после демонтажа старого. Собственник обязался завершить снос не позднее 30 сентября.

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