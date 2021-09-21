«Ударил ножом в живот»: жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого бомжа

Обвиняемого задержали. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В столице Удмуртии расследуется уголовное дело по факту убийства (часть 1 статья 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, вечером 17 сентября 40-летний ижевчанин пьянствовал со своим 70-летним бездомным знакомым во дворе между улицами Пушкинская и Красноармейская.

«В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый достал из рюкзака нож и нанес им один удар в область живота потерпевшего. В результате причиненной травмы мужчина скончался на месте происшествия от внутреннего кровотечения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, а также не имеет постоянного места жительства.

Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК, сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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