Теперь официально: «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии

На второй строчке разместилась КПРФ. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 21 сентября, в ЦИК Удмуртии огласили результаты голосования на выборах в Госдуму РФ. По итогам обработки 100% протоколов, явка составила 47,45%. В голосовании приняли участие 552,4 тыс. жителей региона.

«Выборы признаны состоявшимися. Кандидаты стали депутатами. Кампания закончена, она признается легитимной, все ее итоги правомочны. Поэтому всем спасибо», - подытожил председатель Центризбиркома республики Удмуртии Вениамин Соломенников.

В одномандатных округах победу одержали единороссы. Так, в округе №33 победил Андрей Исаев (35,63% голосов избирателей). Второе место занял представитель КПРФ Александр Сыров (25,19%), третью строчку занял Павел Берлинский (7,28%, партия «Новые люди»).

В округе №34 победил единоросс Олег Гарин (33,36%). Вторым стал Владимир Бодров (21,8%, КПРФ), третьим - Аскольд Запашный (10,23%, «Справедливая Россия»).

«Единая Россия одержала победу и по партийным спискам – партию поддержали 35,63% проголосовавших, или 198,6 тыс. человек. КПРФ с 25,31% голосов заняла второе место, за нее проголосовали 139,8 тысяч человек. На третьей строчке разместилась ЛДПР (9,64%, 53,3 тыс. человек)

Более одного процента также набрали партии Справедливая Россия» (9,19%), «Новые люди» (7,37%), Партия пенсионеров (4,41%) и «Коммунисты России» (1,3%)

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