Изображение Дерябина появится на фасаде одного из домов в Ижевске

Ранее здесь были нанесены изображения Чайковского и Драгунова. Фото: администрация города https://vk.com/izh_gov

Фасад одного из пяти домов на перекрестке улиц 9 января и 10 лет Октября в Ижевске пополнится еще одним лицом: скоро там появится изображение Андрея Дерябина. На данный момент дом утепляется. Всего на этом месте расположено пять зданий, и по плану проекта на каждом из них будет нанесен макет исторической личности. Об этом сообщила городская дума.

Цель проекта – изобразить людей, прославивших Удмуртию. Кроме того, подобные арт-объекты украшают городскую среду. По словам Татьяны Снегиревой, председателя городской думы Ижевска, Андрей Федорович, к сожалению, не так известен, в отличие от композитора Петра Чайковского и конструктора Евгения Драгунова.

Сейчас макеты знаменитого оружейника разработаны. Администрация города предлагает ижевчанам определиться, в каком из двух вариантов – цветном или черно-белом – будет представлен эскиз.

Открыто голосование между черно-белым и цветным вариантом эскиза. Фото: администрация города https://vk.com/izh_gov

Куратором проекта выступает председатель городской думы Ижевска, Фарит Губаев. Спонсирует управляющая компания «ЖРП №8».

Напомним, что в 2019 году на первом из фасадов было нанесено пиксельное изображение Петра Чайковского.

Портрет великого композитора изображен первым. Фото: www.instagram.com/brightlightru/

Затем, осенью 2020 года, был выполнен портрет Евгения Драгунова на фасаде дома №11 по улице Дзержинского.

Всего планируется изобразить пять личностей. Фото: Екатерина Ардашева

Также на фасаде одного из домов около Вечного огня появилось новое граффити с изображением трудовой династии оружейников Лебедевых-Чаузовых. Вскоре рядом с ними появится рисунок с Героем Социалистического труда, Почетным гражданином Удмуртии Виктором Ионовым со своим котом.

Новое граффити около Вечного огня в Ижевске. Фото: izh.ru

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ТЭЦ-1, подводная лодка и рыцарь: где найти 10 оригинальных граффити в Ижевске?

Девушка с бабочками, ежик в тумане и подлодка «Курск»: где в Ижевске найти 10 интересных граффити?

Удмуртский сад дружбы открылся в парке Космонавтов в Ижевске