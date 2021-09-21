86-летний водитель «Соляриса» попал в больницу после столкновения с фурой

Переднюю часть «легковушки» разворотило. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 сентября, около 22:00, на участке федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по республике, 86-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, не соблюдая безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть грузовика Volvo с 29-летним мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Грузовик пострадал куда меньше. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом важно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. В случае возникновения опасности водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки.

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