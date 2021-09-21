Житель Удмуртии потратил 10 тысяч рублей с чужой банковской карты

Теперь ему грозит до 6 лет колонии. Фото: Сергей Грачев

В отдел полиции в Глазове поступило сообщение о хищении денег с банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, 77-летняя жительница города потеряла банковскую карту, после чего получила несколько сообщений о списании денежных средств в общей сумме более 10 000 рублей.

«Полицейскими было установлено, что денежные средства со счета были списаны после оплаты покупок в нескольких магазинах г. Глазова», - говорится в сообщении.

Личность подозреваемого в хищении установили. Им оказался 43-летний глазовчанин, ранее судимый за воровство. Мужчина пояснил, что карту нашел на улице и сразу же замыслил украсть деньги со счета.

Уголовное дело возбуждено по части 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

МВД по Удмуртии напоминает, что найденная на улице банковская карта я является ключом к чужому банковскому счету. За снятие с нее денежных средств или оплату покупок с ее помощью можно отправиться на колонию на срок до 6 лет.

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