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Общество21 сентября 2021 12:26

Умер бывший директор филиала Уральской академии госслужбы в Ижевске Геннадий Овчинников

Прощание состоится завтра, 22 сентября
Дмитрий Коренев
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Геннадий Петрович руководил филиалом 17 лет

Геннадий Петрович руководил филиалом 17 лет

Бывший директор филиала Уральской академии государственной службы в Ижевске (ныне – Ижевский филиал РАНХиГС) Геннадий Петрович Овчинников скончался на 82-м году жизни. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, прощание с ним состоится 22 сентября по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/3. Начало – в 13:00.

«Геннадий Овчинников стоял у истоков становления и развития института государственной гражданской службы в Удмуртии. Он возглавил Филиал Уральской академии государственной службы в г. Ижевске с самого начала его основания в 1992 году и 17 лет успешно руководил работой по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров для органов государственной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Редакция ижевской «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Петровича.

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