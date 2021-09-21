В результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя уроженка Удмуртии

Фото: instagram министра образования Пермского края Раисы Кассиной

В числе шести погибших в результате стрельбы в Пермском госуниверситете есть уроженка Удмуртии. Об этом сообщается в официальном сообществе Камбарского района во «ВКонтакте»

«Среди погибших была девушка, которая родилась и выросла в г. Камбарка», — говорится в сообщении.

В комментариях местные жители пишут, что девушку звала Анна. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой на телеграм-канал министерства территориальной безопасности Пермского края, в списке погибших числится 26-летняя Айгельдина Анна Александровна.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний парень устроил в ПГНИУ стрельбу, в результате которой погибли 6 человек, более 20 человек получили ранения и травмы. Стрелок был ранен сотрудником ДПС, сейчас он находится в больнице.

По информации «Комсомолки», молодой человек родился и учился в Глазове.

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