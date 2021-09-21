Знакомая погибшей во время стрельбы в Перми уроженки Удмуртии: «Не понимали, как она там оказалась»

Фото: соцсети Анны Айгельдиной

Погибшая во время массового убийства в Пермском госуниверситете уроженка Камбарки Анна Айгельдина в последнее время чаще бывала на родине, чем в Перми. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщила ее знакомая, студентка ПГНИУ. По ее словам, они не виделись полтора года.

«Она закончила университет и вернулась в Удмуртию, с тех пор мы не виделись. По крайней мере, чаще она была на родине, чем в Перми. Мы не понимали, как она там оказалась [утром 20 сентября в Пермском госуниверситете – прим.ред.]. По той информации, которая до меня дошла, она просто приехала за документами», - рассказала девушка.

Знакомство с Аней состоялось на лыжной базе в Перми. В дальнейшем девушки вместе ходили на тренировки, выступали за одну университетскую команду.

Знакомая характеризует Аню как спокойного и отзывчивого человека. По ее словам, девушка могла поддержать и подбодрить команду в нужный момент.

«Как член команды Аня была незаменима», - отмечает она.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний парень устроил в ПГНИУ стрельбу, в результате которой погибли 6 человек, более 20 человек получили ранения и травмы. Стрелок был ранен сотрудником ДПС, сейчас он находится в больнице. Недавно стало известно, что в результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя Анна Айгельдина, которая родилась и выросла в Камбарке.