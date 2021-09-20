Пермский стрелок: правда ли, что он родом из Удмуртии?

Кадры из вуза, в котором стрелял пермский стрелок 20 сентября 2021 года. Фото: chp_59

20 сентября в Перми произошло страшное – первокурсник открыл стрельбу на территории местного вуза. Под его прицелом оказались ученики и сотрудники учреждения. Чтобы спастись, некоторые стали выпрыгивать из окон второго этажа, другие постарались забаррикадироваться в учебных кабинетах. По предварительным данным «Комсомольской правды» – Пермь» (18+), шесть человек скончались от пулевых ранений, еще 24 – ранены.

В социальных сетях и телеграмм-каналах Удмуртии появилась информация, будто стрелок родом из Глазова. «Комсомолка» попыталась разобраться, правда ли это.

«Не агрессивный, простой такой парень»

Видео со зверскими расправами просочились в сеть. На них молодой человек во всем черном, держа в руках дробовик, спокойно вышел из своего подъезда, дошел до вуза и уже на его территории открыл стрельбу по беззащитным людям. Вскоре появились кадры его задержания – парень лежал на полу в собственной крови.

Люди стали гадать о причинах такого ужасного поступка. Нашлись и те, кто узнал в парне давнего знакомого. Мы поговорили с ними на условиях анонимности.

Жительница Глазова сообщила нашему корреспонденту, что узнала в стрелке своего бывшего одноклассника. По ее словам, они учились вместе в начальной школе.

«Когда я узнала его, не могла поверить своим глазам. Он не был плохим. Он нормальным парнем был. Не скажу, чтобы он агрессивный, простой такой парень. Я бы никогда не подумала, что он такое способен. Учился средне. Один раз вроде бы с кем-то подрался, но я не уверена. Да и многие дерутся в этом возрасте», – поделилась воспоминаниями девушка.

Потом юноша ушел из школы. Спустя пару лет они случайно встретились на улице в Глазове. К тому моменту он отрастил волосы – позднее благодаря им девушка узнала его на видео со стрельбой.

«Он тогда с друзьями общался. Мы нормально поговорили, спросили, как дела. Он сказал, что все нормально», – вспомнила глазовчанка. Жил ли он на тот момент в Глазове или уже переехал в Пермь, девушка не знает.

Другой житель Глазова рассказал нам, что школа, в которой по слухам учился стрелок, находится у него во дворе. Когда молодой человек посмотрел материалы с места ЧП, он понял, что уже видел это лицо. Возможно, они даже пересекались и общались на улице.

«Парень как парень. Не сказать, чтобы он мог устроить массовый расстрел», – говорит глазовчанин. Но полной уверенности в том, что на видео со стрельбой его знакомый, у него нет.

По данным «Комсомольская правда» – Пермь», родители стрелка в разводе. Отец служил в горячих точках и сейчас живет в Самаре. Мама вместе с сыном переехали в Пермь после развода. Согласно разным источникам, вся семья родом из Удмуртии, однако эта версия остается непроверенной. Правоохранительные органы пока не дали комментарии.

Что случилось?

Утром 20 сентября первокурсник зашел на территорию своего университета и устроил стрельбу. Перед этим он «почистил» свои соцсети от лишних записей и фото, оставив только одно послание. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС. Позднее стало известно, что парень законно владел оружием.

Возбуждено уголовное дело по (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство). На сайте ведомства сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование уголовного дела главному следственному управлению СК России.

В Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки. В местных школах, техникумах и колледжах отменили занятия. Глава Удмуртии Александр Бречалов высказал соболезнования пострадавшим и погибшим.

Изначально сообщалось о восьми погибших, позже уточнили, что скончались шестеро.

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