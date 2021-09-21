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Общество21 сентября 2021 16:03

Погода в Удмуртии в ночь на 21-22 сентября: заморозки и туман

Видимость составит не более 500 метров
Дмитрий Коренев
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Стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Амир Закиров

Стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Амир Закиров

В ночь с 21 на 22 сентября в Удмуртии местами прогнозируется туман. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр, видимость составит 500 метров и менее.

«Ближайшей ночью 22 сентября температура воздуха составит 0..5°С, местами ожидаются заморозки до -3°С, днем 9..14°С», - сообщается на сайте Гидрометцентра Удмуртии.

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