Погода в Удмуртии в ночь на 21-22 сентября: заморозки и туман

Стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Амир Закиров

В ночь с 21 на 22 сентября в Удмуртии местами прогнозируется туман. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр, видимость составит 500 метров и менее.

«Ближайшей ночью 22 сентября температура воздуха составит 0..5°С, местами ожидаются заморозки до -3°С, днем 9..14°С», - сообщается на сайте Гидрометцентра Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя уроженка Удмуртии

Карта распространения коронавируса на 21 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших