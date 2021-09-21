Карта распространения коронавируса на 21 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 140 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 21 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 230 человек. 17 человек скончались, 133 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 795 (+140)

Глазов – 2 411 (+12)

Селтинский район – 444 (+10)

Шарканский район – 835 (+7)

Якшур-Бодьинский район – 635 (+7)

Балезинский район – 915 (+6)

Сюмсинский район – 589 (+6)

Завьяловский район – 2 304 (+5)

Воткинск – 2 179 (+5)

Сарапул – 1 955 (+4)

Воткинский район – 614 (+4)

Можга – 2 592 (+3)

Кезский район – 538 (+3)

Глазовский район – 472 (+2)

Кизнерский район – 510 (+2)

Малопургинский район – 608 (+2)

Можгинский район – 610 (+2)

Игринский район – 1 257

Юкаменский район – 468

Дебесский район – 370

Ярский район – 364

Увинский район – 1 724

Сарапульский район – 564

Красногорский район – 527

Киясовский район – 390

Каракулинский район – 311

Алнашский район – 792

Вавожский район – 459

Камбарский район – 500

Граховский район – 365

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя уроженка Удмуртии

Знакомая погибшей во время стрельбы в Перми уроженки Удмуртии: «Не понимали, как она там оказалась»