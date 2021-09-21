Карта распространения коронавируса на 21 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 140 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 21 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 230 человек. 17 человек скончались, 133 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 795 (+140)
Глазов – 2 411 (+12)
Селтинский район – 444 (+10)
Шарканский район – 835 (+7)
Якшур-Бодьинский район – 635 (+7)
Балезинский район – 915 (+6)
Сюмсинский район – 589 (+6)
Завьяловский район – 2 304 (+5)
Воткинск – 2 179 (+5)
Сарапул – 1 955 (+4)
Воткинский район – 614 (+4)
Можга – 2 592 (+3)
Кезский район – 538 (+3)
Глазовский район – 472 (+2)
Кизнерский район – 510 (+2)
Малопургинский район – 608 (+2)
Можгинский район – 610 (+2)
Игринский район – 1 257
Юкаменский район – 468
Дебесский район – 370
Ярский район – 364
Увинский район – 1 724
Сарапульский район – 564
Красногорский район – 527
Киясовский район – 390
Каракулинский район – 311
Алнашский район – 792
Вавожский район – 459
Камбарский район – 500
Граховский район – 365
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