«Открытая власть»: за что уволили главу Устиновского района Ижевска

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Фото: архив КП
Почему задержали работы по ремонту эспланады на Центральной площади Ижевска? Когда завершится благоустройство ещё трёх сквером? Когда плата за отопление станет фактической? За что уволили главу Устиновского района и что с ремонтом подземных переходов?
На эти и другие вопросы отвечает глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Открытая власть» на радио «КП - Ижевск».
Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.
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