450 опор уличного освещения установят в Ижевске до конца года

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжается модернизация сетей уличного освещения. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«Монтаж сетей уличного освещения – это один из видов наказов, с которыми избиратели обращаются к депутатам Городской думы Ижевска. В рамках реестра наказов в плане на этот год – еще 323 светоточки, 278 уже введены в эксплуатацию. Часть из них – на территориях детских садов и школ, что повышает безопасность социальных объектов», - отметил градоначальник.

Как сообщается на сайте городской администрации, освещение модернизировано на улицах Берша, Учхозная, Кузнечная и в микрорайоне Юровские дачи. Здесь, а также на ряде других улиц работают 273 новых светильника. В микрорайонах Орловское, Старый Игерман, улицах Пойма и Курековская до конца года установят 450 опор освещения.

Отмечается, что в городе также проходит замена устаревших светильников на светодиодные. Таким образом уже модернизировано порядка 1 400 светоточек.

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