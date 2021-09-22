Последние новости Ижевска на 22 сентября 2021 года: убитая в Перми уроженка Удмуртии и усиление безопасности в вузах

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Осадков сегодня не ожидается, температура воздуха составит +11…+12°C. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро среды, 22 сентября одной строкой:

Теперь официально: «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии

Умер бывший директор филиала Уральской академии госслужбы в Ижевске Геннадий Овчинников

«Открытая власть»: за что уволили главу Устиновского района Ижевска

Сотрудники ГИБДД в Ижевске устроили погоню за пьяным водителем на «Ладе Гранте»

Рекламу на остановках разрешили размещать в Ижевске

Граффити на доме около Вечного огня появилось в Ижевске

«Ударил ножом в живот»: жителя Ижевска обвиняют в убийстве знакомого бомжа

86-летний водитель «Соляриса» попал в больницу после столкновения с фурой

Перейдем к подробным новостям:

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УРОЖЕНКЕ КАМБАРКИ, ПОГИБШЕЙ ОТ РУК ПЕРМСКОГО СТРЕЛКА

Анна погибла от рук пермского стрелка 20 сентября 2021 года. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

Страшная трагедия в Перми не обошла стороной и Удмуртию. Сначала жительница Глазова сообщила нашему корреспонденту, что узнала в стрелке своего бывшего одноклассника, с которым училась в начальной школе («Комсомолка» пока проверяет эту информацию). Следом стало известно, что жертвой 18-летнего убийцы стала уроженка Камбарки Анна Айгельдина. Мы пообщались с людьми, которые знали Аню лично.

ВУЗЫ ИЖЕВСКА УСИЛИЛИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ В ПЕРМИ

Фото: архив КП

После страшного массового убийства не может не возникнуть вопрос – насколько к таким ситуациям готовы вузы Ижевска? «Комсомолка» выяснила, какие меры по усилению безопасности предприняли высшие учебные заведения города.

ИВАНА ЯСТРЕБА ОБВИНИЛИ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК НА СУММУ 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Ранее сообщалось, что Ястреб и другой фигурант дела признали вину. Фото: Диля Ахмадишина

Кажется, эпопея с бывшим главой Минстроя Удмуртии близится к логическому завершению: на первом судебном заседании Ястреба обвинили в получении взяток на сумму 14 млн рублей. Еще в июле стало известно, что он и другой фигурант дела признали свою вину .

ЧТО С ОСТАНОВКОЙ ОКОЛО УДГУ?

Фото: Мария Шилова

«Комсомолка» выяснила, почему снесли остановку около университета - и когда здесь появится новый павильон.

НА ФАСАДЕ ДОМА В ИЖЕВСЕ ПОЯВИТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕРЯБИНА

Ранее здесь были нанесены изображения Чайковского и Драгунова. Фото: администрация Ижевска

Горожанам предлагают выбор между двумя эскизами. Какими именно – читайте здесь.