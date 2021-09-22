В распространении интимных фотографий девушек обвиняют жителя Удмуртии

Среди потерпевших есть и несовершеннолетняя. Фото: Амир Закиров (архив КП)

В Сарапуле расследуется дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

«По данным следствия, с января по апрель 2021 года 27-летний житель г. Сарапула с использованием мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, зарегистрировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, свободную для доступа неопределенного круга лиц, предназначенную для обсуждения лиц женского пола», - говорится в сообщении.

В группе мужчина стал размещать интимные фото девушек, полученные от пользователей социальной сети. Таким образом была нарушена неприкосновенность частной жизни шестерых жительниц Удмуртии, в том числе одной несовершеннолетней.

Личность мужчины установили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются сведения о дополнительных фактах преступной деятельности.

Сарапульчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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