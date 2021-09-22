За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 231 человек

Суточные заболеваемость и смертность снова бьют рекорды. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 22 сентября в Удмуртии выявлен 231 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 53 ребенка до 14 лет и 35 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 18 смертей. Суточные заболеваемость и смертность снова бьют рекорды.

133 человека выздоровели, их выписали.

6 653 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 501 - в состоянии средней степени тяжести, 332 – в тяжелом состоянии.

Всего на 22 сентября в Удмуртии зарегистрирован 51 572 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 41 773 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 873 смерти.

Вакцинированы 387 415 жителей Удмуртии. Из них 321 300 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 39 399 человек.

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