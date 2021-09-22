Реконструируемую эспланаду в Ижевске планируют сдать в октябре

Эспланада перед реконструкцией. Фото: Алена Селезнева

Срок сдачи реконструируемого участка эспланады, ведущей от Центральной площади столицы Удмуртии к городскому пруду, перенесли на октябрь. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 ФМ, 16+) градоначальник Олег Бекмеметьев, рабочие не смогли уложиться в срок, указанный в муниципальном контракте (до 25 августа).

«Срок не выдержан, но не по вине подрядчика. Дело в том, что когда мы пользовались планшетом по топографической съемке, то смотрели, какие сети под землей на эспланаде расположены. И мы не обнаружили ряд сетей, которые выявили при проведении уже земельных работ. В этой связи пришлось пересмотреть проектную документацию, заниматься выносом сетей. Как раз эти задачи и заняли время, которое сейчас приходится добавлять», – рассказал городской глава.

Согласно дополнительному соглашению, сдать объект должны до 15 октября.

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