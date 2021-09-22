Водителя тягача из Удмуртии будут судить за ДТП с пятью погибшими в Татарстане

Тягач столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 9 человек. Фото: tatar-inform.ru

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух и более лиц (часть 5 статья 264 УК РФ).

«По версии следствия, рано утром 9 мая 2021 года мужчина, управляя грузовым седельным тягачом МАN с полуприцепом, двигался по автомобильной дороге Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на территории Чистопольского муниципального района Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

Во время движения на высокой скорости водитель тягача потянулся за газовой зажигалкой, которая лежала на приборной панели, из-за чего потерял управление, вылетел на встречку и врезался в микроавтобус Renault Trafic.

В результате ДТП из девяти человек, находившихся в автобусе, погибли пятеро. Остальные пассажиры получили различные травмы, в том числе и тяжелые.

Мужчина полностью признал свою причастность к совершению преступления. Его заключили под стражу. Отмечается, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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