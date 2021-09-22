45 тысяч рублей украл житель Удмуртии у 82-летнего пенсионера из соседней деревни

Пропажу обнаружила соседка пенсионера, помогающая ему по хозяйству. Фото: архив КП

В Воткинском районе Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего неработающего, ранее судимого жителя одной из деревень. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, его подозревают в краже 45 тыс. рублей у 82-летнего жителя соседней деревни. Пропажу обнаружила соседка пенсионера, помогающая ему по хозяйству.

«Прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы она пояснила, что денежные средства находились в шкафу, стоящем в сенях дома потерпевшего», - говорится в сообщении.

Подозреваемого в краже задержали. Было установлено, что он проник в сени рано утром, воспользовавшись незапертой дверью, и похитил из шкафа пормоне с деньгами.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Подозреваемого поместили в СИЗО, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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