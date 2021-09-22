Ушел из жизни бывший замруководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вячеслав Хлопотов

Вячеслав Викторович долгое время боролся с тяжелой болезнью. Фото: 18.rospotrebnadzor.ru

Накануне, 21 сентября, на 68 году жизни скончался заслуженный работник здравоохранения Удмуртии, отличник здравоохранения РФ, бывший заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вячеслав Хлопотов. Как сообщает пресс-служба ведомства, он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

«Вячеслав Викторович был добросовестным, отзывчивым, светлым и чутким человеком, профессионалом в своем деле, его отличали исключительное трудолюбие, скромность и внимание к окружающим», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хлопотов родился в селе Болтино Ладского района Мордовской АССР, в 1976 году окончил Казанский государственный медицинский институт. Более 40 лет занимал руководящие должности в санитарно-эпидемиологической службе Удмуртии.

Прощание состоится 23 сентября в 12:00 в Храме Иверской иконы Божьей Матери в Ижевске (улица Ленина, 150).

Редакция ижевской «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича.

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