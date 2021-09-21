После трагедии в Перми вузы Ижевска усилили меры безопасности

Все вузы республики работают с системой охраны, которая базируется на службе безопасности и предоставляет сотрудников ЧОП. Фото: архив КП

После того, как 18-летний парень беспрепятственно вошел с огнестрельным оружием в Пермский государственный национальный исследовательский университет и убил 6 человек, возникает вопрос: как вузы Ижевска обеспечивают безопасность студентов и сотрудников? «Комсомолка» выяснила, приняли ли высшие учебные заведения столицы Удмуртии какие-либо меры по усилению безопасности.

«Зачастую каждый из нас теряет бдительность, и каждая трагедия – это чья-то недоработка. Нельзя предусмотреть всё, но можно научить себя быть бдительными и внимательными к тем людям, которые находятся среди нас», – рассказал проректор УдГУ по учебной и воспитательной работе Михаил Кибардин.

Сейчас в Удмуртском госуниверситете ведется работа с сотрудниками, студентами и службой безопасности. Забытый пропуск теперь не будет оправданием для желающих войти студентов. Проведен инструктаж и проговорен план действий с охранным предприятием в случае ЧП.

Подобный инструктаж был проведен и в ИжГТУ. Частному охранному предприятию направили письмо о контроле мер безопасности, также был усилен мониторинг видеонаблюдения при входе в вуз. Об этом «Комсомолке» рассказал проректор вуза по безопасности и режиму Алексей Попович.

Ректор Ижевской Медакадемии Алексей Шкляев сообщил, что в вузе усилят пункт охраны на входе. Как и в УдГУ, войти по «забытому» пропуску не получится.

Сейчас все вузы республики работают с системой охраны, которая базируется на службе безопасности и предоставляет университетам сотрудников ЧОП. Посты охраны есть в каждом корпусе, зайти внутрь можно только по специальному пропуску. На территории каждого высшего учебного заведения ведется видеонаблюдение.

Напомним, в результате стрельбы в Перми погибла 26-летняя уроженка Камбарки.

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