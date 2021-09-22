Почти 20 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

Заболеваемость в Ижевске оказалась выше эпидпорога. Фото: Сергей Грачев

В период с 13 по 19 сентября острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 19 008 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, в числе заболевших 11 222 ребенка до 15 лет.

«Среднереспубликанский показатель составил 124,9 на 100 тысяч населения (выше эпидемического порога на 115%). Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в 16 административных территориях региона: г. Можге, г. Ижевске, г. Воткинске, г. Сарапуле и 12 сельских районах», - говорится в сообщении

Отмечается, что заболели 13 707 горожан и 5 301 сельский житель (72,1% и 27,9% соответственно).

За указанный период заболели 9 487 ижевчан (49,9% от общего числа заболевших), в том числе 5 174 ребенка до 15 лет. Уровень заболеваемости в городе оказался на 103,7% выше эпидемиологического порога.

«С начала текущего эпидемического сезона в регионе проводится лабораторный мониторинг за циркуляцией возбудителей ОРВИ и гриппа: по результатам исследований установлено, что эпидемический процесс поддерживается преимущественно за счет риновирусов», - сообщает пресс-служба.

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