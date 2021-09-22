Директора строительной фирмы из Ижевска осудили за мошенничество в крупном размере

Мужчина брал заказы, заранее зная о невозможности их выполнения. Фото: Сергей Грачев

Завьяловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего директора строительной компании. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ)

«Суд установил, что житель Ижевска решил построить дом на своем земельном участке и обратился в строительную организацию, информацию о которой нашёл в сети «Интернет». В офисе компании, куда он приехал, находился один человек – директор по развитию, который заверил, что организация оказывает услуги по строительству домов и срубов, успешно и стабильно работает на рынке, имеет каталог предлагаемых изделий, и убедил гражданина заключить договор на оказание услуг по изготовлению и доставке сруба из оцилиндрованного бревна. Стоимость услуг по договору составила 748 196 рублей», - говорится в сообщении.

Директор фирмы попросил клиента произвести оплату по договору исключительно наличными. Однако, получив деньги, он так и не исполнил свои обязательства. Более того, он изначально не собирался этого делать. Из показаний свидетелей следует, что директор заключал подобного рода договоры, заранее зная, что у организации нет средств на исполнение обязательств и у нее имеется финансовая задолженность.

Отмечается, что подсудимый подыскал несведущего в строительной и финансовой сферах и не имеющего специального образования человека и переоформил на него уставный капитал и полномочия единоличного исполнительного органа, а на свое имя оформил доверенность, позволяющую ему управлять организацией.

«Подсудимый в судебном заседании вину в совершенном преступлении полностью не признал, от дачи показаний отказался, принес извинения потерпевшему», - сообщает пресс-служба.

Учитывая смягчающие обстоятельства (частичное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений потерпевшему, наличие несовершеннолетнего ребенка), суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал в его пользу 548 196 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 22 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Четырехлетний мальчик из Удмуртии стал амбассадором компании H&M